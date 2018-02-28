Antalya'da heyelan nedeniyle yol çöktü

Antalya- Kumluca karayolunun 20. kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde 25 Şubat akşamı heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle 25-30 metrelik yol çökerek metrelerce aşağıya sürüklendi. Heyelan sebebiyle trafik kapatılırken, güzergahta ilerleyen araçlar, dönmek zorunda kaldı. Kaymaların devam ettiği alanda heyelanın büyüklüğü ise havadan görüntülendi.

Yolun trafiğe kapanmasının ardından Finike’den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor. Antalya’dan gelen sürücüler ise yine Olympos yol kavşağından Adrasan’a, oradan da Belen mevkisinden tekrar D-400 karayoluna bağlanıyor.

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