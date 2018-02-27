İlçeye bağlı Çakış, Büklüce ve Denizyaka mahallelerinde dün gece etsini gösteren şiddetli yağmurun ardından oluşan hortum, bölgedeki 10 dönümden fazla seraya hasar verdi.

AA'nın haberine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Hortumdan kaynaklanan zararın bu çalışma sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, seraları bozulan çiftçileri ziyaret ederek, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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