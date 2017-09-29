Antalya Havalimanı'nda Venezuela uyruklu uyuşturucu kuryesi kadının sindirim sisteminden 78 kapsül kokain çıkarıldı. Sindirim sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen MR'da ortaya çıkarıldı.



İHA'nın haberine göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önceden uyuşturucunun ya valiz ya da şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu M.S.B.R.'yi(29) uçaktan indiği esnada gözaltına aldı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis aldıkları kararla, şüpheliyi hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde kokain olduğu değerlendirilen her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül ortaya çıktı. Şüpheliden doğal yollarla 71 kapsülün çıkarıldığı belirtildi.

Venezuela uyruklu şüpheli kadın hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılacağı bildirildi.