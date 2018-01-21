Antalya'da polikistik böbrek (PKBH) hastalığı sebebiyle iki böbreği de çalışmayan Sabriye Çelik, 26 yıllık eşinden nakledilen organla sağlığına kavuştu.
Trabzon'da yaşayan iki çocuk annesi Sabriye Çelik'e 15 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede her iki böbreğinde yer alan çok sayıda kistle kendini gösteren genetik geçişli PKBH teşhisi konuldu.
Artan karın ağrıları sebebiyle Trabzon'da bir hastaneye kaldırılan Çelik, bir süre diyaliz cihazına bağlandı. Çelik, doktorların acil böbrek nakli olması gerektiğini bildirmesi üzerine kendisine böbreğini vermeyi kabul eden eşi Çetin Çelik ile ameliyat için Antalya'ya geldi.
Antalya'da özel bir hastaneye başvuran aileye hastanenin organ nakli bölüm başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın yaptığı tetkiklerde, Sabriye Çelik'in böbreklerinin boyutunun normalin çok üstünde ve her birinin yaklaşık 30 santimetre olduğu, diğer iç organları sıkıştırdığı belirlendi.
Prof. Dr. Demirbaş ve ekibi tarafından 11 Ocak'ta başarılı operasyonla Sabriye Çelik'in her iki böbreği alındı ve eşinden alınan böbrek nakledildi.
"HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN BÖBREĞİMİ VERDİM"
Eşine böbreğini veren Çetin Çelik, 26 yıllık evli eşinin yaşadığı sağlık sorunlarına bizzat şahit olduğunu anlattı.
Böbreklerin büyüklüğü nedeniyle eşinin adeta hamile gibi göründüğünü belirten Çelik, "Her gittiği yerde hamileymiş muamelesi görüyordu. Sağlık sorununun ciddiyetini, eşimin diyalize bağlanmasıyla anladık. Hiç tereddüt etmeden böbreğimi verdim. Çok sayıda bu şekilde hasta olduğunu ve organ beklediklerini duyunca da çok üzüldüm. Umarım, insanlarımız bu konuda organ bağışından çekinmez." diye konuştu.
"İKİ BASKETBOL BÜYÜKLÜĞÜNDE BÖBREK ÇIKTI"
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, normal bir böbreğin 100 gram ağırlığında ve yaklaşık 10 santimetre olması gerektiğini belirtti. Sabriye Çelik'in böbreklerinin ise her birinin yaklaşık 30 santimetre boyunda, toplam ağırlıklarının 11,2 kilogram olduğunu aktaran Prof. Dr. Demirbaş, hastanın karnından adeta iki basketbol topu büyüklüğünde böbrek çıktığını kaydetti.
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