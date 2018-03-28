Antalya'da iki kadının taciz şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kadının cinsel tacize uğradıkları yolundaki şikayeti üzerine harekete geçen Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kısa sürede taciz zanlısını yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre taciz iddiası iki ayrı adreste iki farklı kadının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İlk taciz ilçe merkezindeki bir umumi tuvalette gerçekleşti. Pusette küçük yaşta çocuğuyla birlikte tuvalete giren bir kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir kişinin kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. İsmi açıklanmayan kadın jandarma gidip şikayetçi oldu.

Yine Kumköy mahallesinde bulunan turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli S.A.'nın yaz sezonunda iş bulup çalışmak için kent dışından geldiği belirlendi.

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