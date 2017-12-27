İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 95 kapsül macun esrar getirdiği ortaya çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün önce Amsterdam-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Daha önceden şahsın uyuşturucu maddeyi ya valizi ya da vücudunda getireceği bilgisine ulaşan ekipler, A.H.R.'yi havalimanından itibaren takibe başladı. Şahsın Kaleiçi'nde bir otele yerleştiğini belirleyen ekipler şüpheliyi izlemeye devam etti. Bir kez otelden çıkıp dışarıda müşterileriyle buluşan şüpheliyi saatlerce takip eden ekipler, gerekli iznin alınmasının ardından odaya baskın yaptı. Dedektör köpekle yapılan aramada otel odasındaki çelik kasa içinde havluya sarılı 95 adet macun esrar kapsülü ele geçirildi. Şüphelinin midesinde getirdiği esrar kapsüllerini otel odasında doğal yollarla çıkardığı belirlendi. A.H.R.'nin uyuşturucu kuryesi olarak birkaç kez kente girip çıktığı belirtildi.

Öte yandan Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde bir ikamete yapılan operasyonda 54 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.C.H. gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan her iki zanlı da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Antalya Havalimanı

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