Antalya'da, bir AVM içinde farklı mağazalardan 4 saat içinde bin 400 parça giyim ve kozmetik malzemesi çalan 4 İran uyruklu kadın gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde görev yapmaları için oluşturulan Güven Timleri Lara bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün gece şüphelenerek durdurdukları İranlı 4 kadında arama yaptı. Kadınların çantalarında arama yapan görevliler çok sayıda giyim, oyuncak, bujiteri ve parfüm malzemeleri ele geçirdi. Güven Timlerinin hırsızlık büro ekipleri ile birlikte yaptığı değerlendirmede çantalarda bulunan malzemelerin aynı gün içerisinde beş ayrı iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.R. (23) ve M.D.'nin (44) Antalya'da yaşadıkları, R.A. (28) ve Z.Z.'nin (33) ise turist olarak geldikleri tespit edilerek konakladıkları yerlerde gerekli aramalar yapıldı. Gözaltına alınan kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"JİLET VE YAN KESKİ"

4 kadının yanlarında bulundurdukları yan keski ve jiletle hırsızlık yaptığı belirledi. Kadınların giyim eşyalarındaki barkotları yan keski ile kestikleri, kozmetik dükkanlarındaki ürünlerin sert barkotlarının üzerindeki numaraları ise jiletle kazıdıkları ve böylelikle alarm çalmadan çıktıkları belirlendi. Kadınların çaldıkları ürünleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattıkları öğrenildi.