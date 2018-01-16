Antalya'da içinde çok sayıda işletmeyle birlikte yanan iş hanındaki yangının, alkollü kişilerin ihtiyaç giderirken çay ocağına attıkları izmaritten kaynaklandığı belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Yangının çıkma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki 3 katlı bir iş hanında 9 Ocak gecesi saat 01.00 sırasında yangın çıktı. Yangında, iş hanında bulunan giyim firması, restoran ve kafe gibi işyerleri küle döndü. Yangında can kaybı olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Günlerce cadde üzerindeki ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını olay gecesi yakın bir bölgede alkol alan G.Ç'nin çıkardığını belirledi.

"SÖNER DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Olay gececi M.D ile alkol alan G.Ç'nin tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği iş hanının arkasına içtiği sigarayı çay ocağına doğru attığı, ayrılırken alevlerin çıktığını görmesine rağmen dönmediği ortaya çıktı. Yangının çıkma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde işyeri dakikalar içinde alev topuna döndü.

Polis, G.Ç ile arkadaşı M.D'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. G.Ç'nin ifadesinde, "Söner diye düşünmüştüm. Ancak sönmemiş" dediği ortaya çıktı.

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