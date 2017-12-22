Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, garson olarak çalıştığı restorandaki işinden çıkarılan 26 yaşındaki Saddam Korkmaz, eski patronu 50 yaşındaki Gani Kocabaş ile restoran çalışanı 47 yaşındaki Şenol Öztaşve gıda mühendisi 30 yaşındaki Gizem Ege'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
DHA'nın haberine göre, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak'taki restorana, saat 10.30 sıralarında gelen Saddam Korkmaz, 2 gün önce işine son veren iş yeri sahibi Gani Kocabaş'ı hırkasına sarıp getirdiği pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı da ateş ederek, öldüren Korkmaz, ardından restoranın alt katına indi. Restoranda gıda mühendisi olarak çalışan Gizem Ege ile bir süre boğuşan Korkmaz, etkisiz hale getirdiği kadını da tüfekle ateş ederek öldürdü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar etti. Çalışanların olay sırasında, korkuyla buzhaneye saklandığı belirtildi.
YAKINLARI, FENALIK GEÇİRDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restorana gelen ölenlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Uzunkaya, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saddam Korkmaz'ın 2 gün önce işten çıkarıldığı için patronuyla tartıştığını kaydeden Uzunkaya, "Bugün de saat 10.30 sıralarında, olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken, farkına varmadan arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak, bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsı hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayan ile boğuşma oluyor. Bayana da ateş edip, öldürüyor. Diğer çalışanlar ise bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar, saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor" dedi.
'HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
Paket servis yapan Saddam Korkmaz'a servis sırasında trafik cezası kesildiği, cezanın ödenmesi konusunda patronu Gani Kocabaş'la 3 gün önce tartıştığı ve işten çıkarıldığı kaydedildi. Trafik cezası işletme sahibi tarafından ödenirken, Saddam Korkmaz'ın "Bu işyerindeki herkesi öldüreceğim" diye tehditte bulunduğu belirtildi.
SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ
Olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, Saddam Korkmaz'ın kullandığı pompalı tüfeği internet üzerinden aldığını tespit etti. Daha önce iki kez işten çıkarıldığı kaydedilen Korkmaz'ın silahı montunun içine gizleyerek işyerine geldiği ifade edildi.
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