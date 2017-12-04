Antalya'da kapkaç mağduru kızın zanlıları kovalama anı kamerada! (VİDEO)

Antalya'da genç kızın cep telefonu ve parasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Antalya Emek Mahallesi'nde Emel G.'nin cep telefonu ve parası motosikletli iki zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

GENÇ KIZ HIRSIZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Genç kız, motosikletle kaçan iki şüpheliyi bir süre kovaladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri Ferhat I. (22) ve Mehmet A'nın (25) eylemi çaldıkları motosikletle gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Polisin takibi sonucu yakalanan zanlıların hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Bu arada, olay sonrası iki şüphelinin motosikletle kaçma ve genç kızın zanlıları kovalama anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.