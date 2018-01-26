Antalya'nın Alanya ilçesi Kargı Çayı yakınındaki ormanlık alanda kesilmiş, derisi yüzülmüş, parçalanarak karkas eti alınmış ve başı atılmış at başı bulundu.

İHA'nın haberine göre, Alanya'nın Türkler Mahallesi, Kargı Çayı yakınındaki ormanlık alanda kesilmiş, derisi yüzülmüş, parçalanarak karkas eti alınmış ve atılmış at başı bulundu. Yusuf Korkmaz, ormanlık alanda bulduğu at başının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Olayın sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Kesik at başını bulan Kormaz, "Atı kesmişler, derisini yüzüp karkas etini alıp gitmişler. Bu hayvanın eti Alanya piyasasında tüketilecek. Sucuk mu yaparlar, yoksa kuşbaşı mı satarlar bilmem." dedi.

Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ise, yapılan kesimin işi bilen birileri tarafından yapıldığını belirtti.

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