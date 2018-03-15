Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasından bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sahil güvenlik, itfaiye ve polis ekiplerince yapılan aramada, düştüğü iddia edilen kişi bulunamadı. Aramalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.

AA'nın haberine göre; olayı görgüğünü öne süren Ayhan Tekben, falezler kısmında arkadaşıyla oturduğu sırada çevredekilerin "denizde biri var" demesi üzerine bölgeye ışık tuttuğunu söyledi.

Tekben birinin çırpındığını, kendilerinden yardım istediğini söyledi.

"İMDAT, KURTARIN BENİ"

Yardım isteyen erkek şahsı kurtarmak için denize duba attıklarını söyleyen Tekben, "Yüzme bilmediği için dubaya ulaşamadı, bize sürekli 'Sizi duymuyorum, imdat, kurtarın beni.' diye bağırıyordu. 15 dakika boyunca çırpındı, sonra gözden kayboldu." dedi.

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