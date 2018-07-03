Nem oranı yüzde 70'leri bulacak

Antalya'da hava sıcaklığının çarşamba günü bu yılın rekor seviyesine ulaşması bekleniyor. 42 dereceyi bulması beklenen sıcaklık nedeniyle meteoroloji yetkilileri uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının bugün artışa geçmesi ve nem oranın da yüzde 70’leri bulmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler ile Antalyalılar biraz olsun rahatlamak için sahilleri doldurdu. Denizi tercih etmeyen bazı vatandaşlar ise soluğu ağaç gölgelerinde alıyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜSTÜNDE SEYREDECEK
İHA'nın haberien göre, bugün itibariyle 39 dereceye kadar çıkan sıcaklığın, Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, çarşamba gününden itibaren yükselmeye devam ederek 42 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle sahil kesimlerde etkili olacak. Cumartesi gününe kadar etkili olacak sıcaklıklar, hafta sonu kadar mevsim normallerinde seyredecek.
"SICAKLIKLAR HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"
Ölçümler sonrası sıcaklıkları değerlendiren Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, bugün itibariyle mevsim normallerinde artışın başladığını kaydetti. Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın kent merkezinde 42 dereceye kadar yükseleceğini bildiren Kaya, "Yaptığımız son tahminlere göre bu sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek. Cumartesi gününden itibaren ise hafta içine kadar 34-35 derece civarında mevsim normali civarında seyretmesini bekliyoruz. İç bölgelerimizde sıcaklıklar 34-35, kıyı kesimler ise Cuma gününe kadar 37-38, yer yer 42 dereceye kadar çıkacak" dedi.
10.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT
Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Kaya, "Sıcaklıkların yüksek olduğu, güneş ışınlarının dik olduğu saat 10.00-16.00 arasında kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. İnce ve açık renkli kıyafetler giymeli, bol bol su tüketmeleri ve kapalı alanlarda durarak güneş ışınlarına maruz kalmamaları onlar için uygun olacaktır" diye konuştu.
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