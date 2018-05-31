Dernek binasında bir araya gelenler, Türkiye ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in Müslümanlara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, grup adına yaptığı konuşmada, Mavi Marmara baskınının üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

35 ülkeden 600'den fazla gönüllünün katıldığı "küresel vicdanın sesi"ne karşı İsrail'in giriştiği "korsanlık" nedeniyle 10 kişinin şehit düştüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Yıldırım, aradan geçen zamana rağmen Mavi Marmara'nın dünyanın gündeminden hiç düşmediğini ve mağdurların hukuki mücadelesini gündemde tutacaklarını söyledi.

Mavi Marmara'nın yardım misyonu, sivil, evrensel ve meşru bir hakla işgalcinin karşısında olduğunu belirten Yıldırım, "Kudüs'ün kurtuluşuna giden kutlu yürüyüşte bir basamaktı. Katliamda bu yana geçen bazı olumlu gelişmeler, hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin katillerinin hala serbest olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme bütün dünyanın göz yumduğunu ifade eden Yıldırım, Filistinlilerin yanında olduklarını ve İsrail'in yaptığı zulmü bütün dünyaya göstermek için çabalayacaklarını kaydetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER