Antalya'da güvenlik görevlisi eşinin işi gereği 800 rakımlı Hisarçandır'da yaşayan kronik böbrek yetmezliği hastası Medine Erat'a (29) yeni hayat, 20 dakika boyunca yaklaşık 100 arama sonunda geldi. Telefonun çekmediği bölgede, eşi Nuri Erat şans eseri uygun bir noktaya gidip, gelen çağrı ve sesli mesajları alınca, Medine Erat, beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki bir çocuğun böbreğiyle yaşama tutundu.

DHA'nın haberine göre; Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nefrite bağlı kronik böbrek yetmezliği sonucu 2 yıldır diyalize giren Medine Erat, böbrek nakli için bekleme listesindeydi. 5 Şubat günü uygun donör çıkınca, hastane yetkilileri Medine Erat'a ulaşmak için telefon açtı. Hastanın yaşadığı 800 metre rakımdaki Hisarçandır'da bazı mevkilerde telefonların çekmemesi nedeniyle Erat'a ulaşamayan yetkililer, jandarmadan yardım istedi.

Medine Erat'ın eşi Nuri Erat (38), telefonla tesadüfen şebekenin çektiği bir noktaya gidince kendilerine gelen yaklaşık 100 çağrı ve sesli mesajı gördü. Heyecanla bulaşık yıkayan eşinin yanına giden Nuri Erat, müjdeli haberi verdi. Acil olarak hazırlanan çift, iki kızını uykudan uyandırıp, komşularına bırakarak hastaneye gitmek için yola çıktı. Saat 01.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen Medine Erat'ın tetkik ve tahlilleri yapıldı. Sabah erken saatlerde ameliyata alınan Erat, beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki çocuğun böbreğiyle yeniden yaşama tutundu. Kendisine nakledilen böbreğin çocuğa ait olduğunu öğrenen Medine Erat, gözyaşlarını tutamadı.

"TELEFONLARIMIZIN ÇEKMEDİĞİNİ KAYIT YAPILIRKEN BELİRTMİŞTİK"

Eşinin Hisarçandır'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, biri 6, diğeri 12 yaşında iki kız çocuğu bulunduğunu belirten Medine Erat, bulundukları yerde telefonların çekmediğini ve zaman zaman bu konuda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Telefonların çekmediğini organ nakli bekleme listesine kaydım yapılırken belirtmiştik. Çağrıları gören eşim bana böbrek bulunduğunu söyledi. İnanamadım. Eşim bana hazırlanmamı söyledi. Sevinçten kendimi kaybettim. Çocuklarımı apar topar uykularından uyandırdım, pijamayla bir teyzemiz var ona bıraktık ve hemen Antalya'ya hastaneye geldik."

"BABAMIN VERMEDİĞİ HAYATI O AİLE VERDİ"

Ameliyata hazırlanırken böbrek nakli olacağına inanamadığını söyleyen Medine Erat, "İnanamıyordum, çünkü benim için büyük bir hayaldi bu. Daha önce babamın böbreği uyumlu olmasına rağmen, ameliyattan korktuğu için vermemişti. Bu da beni büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. O yüzden çok üzgündüm. Allah'tan umudumu kesmedim hiç. Organları bağışlanan bir çocukmuş. Aileye öncelikle başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm, Allah sabır versin. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Babamın bana vermediği hayatı, o aile verdi. Ömrüm boyunca onlara duacı olacağım. Ne kadar güzel, inançlı insanlar ki, şuna inanıyorlar; Veren de Allah, alan da. Kendi evlatlarını kaybetmelerine rağmen başkasına hayat verdiler" diye konuştu.

"ULAŞAMASAK JANDARMA GETİRTECEKTİK"

Ekiple birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Hastamız için uygun donör bulunmuştu. Ancak Medine Hanımın bize bırakmış olduğu telefonlardan kendisine ulaşamadık. Adres kayıtlarını incelediğimizde Hisarçandır'da oturduğunu gördük. Yaklaşık 800 metre rakımda, Antalya'ya 35 km uzaklıkta bir dağ köyüydü. Hastaya ulaşmaya çalışmamıza rağmen ulaşamayınca jandarmadan yardım almayı önerdim. Fakat hastamız daha sonra telefonun çektiği uygun bir mevkide, kendisine bıraktığımız çağrıları ve sesli mesajları görüp bize döndü. Kendisini Antalya'ya davet ederek nakli gerçekleştirdik. Listemizdeki tek uygun hasta Medine hanımdı ve 20 dakika boyunca belki 100 kez aradık. Başarılı bir nakil oldu."

Uzman Doktor Üstün Yılmaz ise hastanın böbrek naklinden sonra artık istediği kadar su içebileceğini söyledi. Erat'ın idrarının normal değerlerde olduğunu kaydeden Uzman Dr. Yılmaz, taburcu olmaya hazırlandığını söyledi.

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