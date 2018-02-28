Antalya'da güvenlik görevlisi eşinin işi gereği 800 rakımlı Hisarçandır'da yaşayan kronik böbrek yetmezliği hastası Medine Erat'a (29) yeni hayat, 20 dakika boyunca yaklaşık 100 arama sonunda geldi. Telefonun çekmediği bölgede, eşi Nuri Erat şans eseri uygun bir noktaya gidip, gelen çağrı ve sesli mesajları alınca, Medine Erat, beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki bir çocuğun böbreğiyle yaşama tutundu.
DHA'nın haberine göre; Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nefrite bağlı kronik böbrek yetmezliği sonucu 2 yıldır diyalize giren Medine Erat, böbrek nakli için bekleme listesindeydi. 5 Şubat günü uygun donör çıkınca, hastane yetkilileri Medine Erat'a ulaşmak için telefon açtı. Hastanın yaşadığı 800 metre rakımdaki Hisarçandır'da bazı mevkilerde telefonların çekmemesi nedeniyle Erat'a ulaşamayan yetkililer, jandarmadan yardım istedi.
Medine Erat'ın eşi Nuri Erat (38), telefonla tesadüfen şebekenin çektiği bir noktaya gidince kendilerine gelen yaklaşık 100 çağrı ve sesli mesajı gördü. Heyecanla bulaşık yıkayan eşinin yanına giden Nuri Erat, müjdeli haberi verdi. Acil olarak hazırlanan çift, iki kızını uykudan uyandırıp, komşularına bırakarak hastaneye gitmek için yola çıktı. Saat 01.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen Medine Erat'ın tetkik ve tahlilleri yapıldı. Sabah erken saatlerde ameliyata alınan Erat, beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki çocuğun böbreğiyle yeniden yaşama tutundu. Kendisine nakledilen böbreğin çocuğa ait olduğunu öğrenen Medine Erat, gözyaşlarını tutamadı.
"TELEFONLARIMIZIN ÇEKMEDİĞİNİ KAYIT YAPILIRKEN BELİRTMİŞTİK"
Eşinin Hisarçandır'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, biri 6, diğeri 12 yaşında iki kız çocuğu bulunduğunu belirten Medine Erat, bulundukları yerde telefonların çekmediğini ve zaman zaman bu konuda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Telefonların çekmediğini organ nakli bekleme listesine kaydım yapılırken belirtmiştik. Çağrıları gören eşim bana böbrek bulunduğunu söyledi. İnanamadım. Eşim bana hazırlanmamı söyledi. Sevinçten kendimi kaybettim. Çocuklarımı apar topar uykularından uyandırdım, pijamayla bir teyzemiz var ona bıraktık ve hemen Antalya'ya hastaneye geldik."
"BABAMIN VERMEDİĞİ HAYATI O AİLE VERDİ"
Ameliyata hazırlanırken böbrek nakli olacağına inanamadığını söyleyen Medine Erat, "İnanamıyordum, çünkü benim için büyük bir hayaldi bu. Daha önce babamın böbreği uyumlu olmasına rağmen, ameliyattan korktuğu için vermemişti. Bu da beni büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. O yüzden çok üzgündüm. Allah'tan umudumu kesmedim hiç. Organları bağışlanan bir çocukmuş. Aileye öncelikle başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm, Allah sabır versin. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Babamın bana vermediği hayatı, o aile verdi. Ömrüm boyunca onlara duacı olacağım. Ne kadar güzel, inançlı insanlar ki, şuna inanıyorlar; Veren de Allah, alan da. Kendi evlatlarını kaybetmelerine rağmen başkasına hayat verdiler" diye konuştu.
"ULAŞAMASAK JANDARMA GETİRTECEKTİK"
Ekiple birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Hastamız için uygun donör bulunmuştu. Ancak Medine Hanımın bize bırakmış olduğu telefonlardan kendisine ulaşamadık. Adres kayıtlarını incelediğimizde Hisarçandır'da oturduğunu gördük. Yaklaşık 800 metre rakımda, Antalya'ya 35 km uzaklıkta bir dağ köyüydü. Hastaya ulaşmaya çalışmamıza rağmen ulaşamayınca jandarmadan yardım almayı önerdim. Fakat hastamız daha sonra telefonun çektiği uygun bir mevkide, kendisine bıraktığımız çağrıları ve sesli mesajları görüp bize döndü. Kendisini Antalya'ya davet ederek nakli gerçekleştirdik. Listemizdeki tek uygun hasta Medine hanımdı ve 20 dakika boyunca belki 100 kez aradık. Başarılı bir nakil oldu."
Uzman Doktor Üstün Yılmaz ise hastanın böbrek naklinden sonra artık istediği kadar su içebileceğini söyledi. Erat'ın idrarının normal değerlerde olduğunu kaydeden Uzman Dr. Yılmaz, taburcu olmaya hazırlandığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.