Antalya'da MHP'den toplu istifa

Finike Belediyesi'nin MHP'li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP'li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP'den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre; Meclis üyesi Ertürk Yazar, MHP'nin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi, Meral Akşener liderliğindeki oluşumda yer alacaklarının bilgisini verdi.

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