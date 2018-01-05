Antalya'da 1,5 yaşındaki oğlunu uyuttuktan sonra alt komşuya misafirliğe giden anne, eve döndüğünde 3 kadın hırsızla karşı karşıya geldi. Kaçmaya başlayan hırsızlardan birisini yakalayabilen anne, kaçan diğer hırsızların çaldığı altın yüzüklerini ise kurtaramadı.

İHA'nın haberine göre olay, dün 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşında 2 çocuk annesi İsmet Aslan, 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan'ı uyuttuktan sonra dış kapıyı kapatarak 10 dakikalığına alt komşusuna indi. Bu sırada apartmana giren kimliği belirsiz 3 kadın, Aslan'ın kapısını açıp evin içerisine girdi. Hırsızlar, Aslan'a ait 2 altın yüzüğü aldıkları sırada, evine çıkan anne İsmet Aslan kapıyı açtığında içeride bir kadının olduğunu gördü. Aslan'ın çığlık atması üzerine hırsızlar kaçmaya başladı. Kapıda olan Aslan ise kaçan hırsız şüphelilerinden 18 yaşındaki Marziye V. isimli genç kızı yakaladı, diğer komşular da genç kızın kaçmaması için Aslan'a yardımcı oldu.

MODERN GİYİMLİ, RAHAT HIRSIZ

Olayın ardından Aslan 155'i aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Aslan'ın yakaladığı Marziye V.'yi gözaltına aldı. Ev ve çevresinde inceleme başlatan polis, Aslan'a ait 2 yüzüğü çalıp kaçan 2 şüpheli kadın için çevrede araştırma başlattı. Giyimi oldukça modern görünen genç kızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kucağında neler olduğuna anlam veremeyen oğluyla olayın şokunda olduğu gözlenen İsmet Aslan, "O sırada komşuma misafirler gelmişti, aşağıya indim. Yukarıdan sesler geldiğini fark ettim ve kapıyı açınca benim sesime oğlum uyandı. Benim bağırmamla birlikte 3 hırsız kaçmaya başladı ama birisini yakaladım. 2 tane yüzüğümü almışlar fakat yüzükler diğer hırsızlarda" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER