Antalya'da bugün yapılacak nişanına hazırlanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki T. S., iddiaya göre dün gece arkadaşları ile birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşıp öldü. Polis, olayla ilgili S.'nin 6 arkadaşını gözaltına aldı.



DHA'nın haberine göre, olay, 4 katlı apartmanın zemin katında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi T. S., sevgilisi B. S. ile bugün yapılacak nişanları için bütün gün alışveriş yapıp yüzük aldı.



Akşam saatlerinde üniversite öğrencisi 6 arkadaşının kaldığı eve gelen S., bir süre sonra onlarla birlikte Konyaaltı Sahili'ne giderek burada alkol aldı. Arkadaşları bir süre sonra S.yi sahilde bırakarak eve döndü.



Sahilde alkol almaya devam eden S., bir arkadaşının oluşturduğu 'Ben pıt atcam' adlı WhatsApp grubundan, evde uyuşturucu partisi düzenledikleri yönünde mesaj aldı.



S., bunun üzerine arkadaşlarının yanına gitti. Evde iddiaya göre uyuşturucu hap alıp üzerine esrar kullanan S., aniden fenalaştı.





TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ALMADI, ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI



Arkadaşları S.'yi hastaneye götürmek için bir taksi çağırdı. Apartman girişine kadar getirilen S.'nin durumunun iyi olmadığını fark eden taksi şoförü, oradan ayrıldı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri bahçe girişinde hareketsiz yatan S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



S.'nin öldüğünü öğrenen arkadaşları panikleyip kaçtı. Olay yerine gelen polis, S.'nin cesedinde ve evde inceleme yaptı. Polis, kaçan 6 şüpheliyi tespit edip çok geçmeden ara sokaklarda hepsini gözaltına aldı.



Şüpheliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, S.'nin cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



