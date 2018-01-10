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Kara, “Hızlı bir şekilde sınavlarımızı yaptık ve notlarımızı pazartesi günü saat 02.30'da kadar girdik. Biz alacaklarımıza rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçte mağdur olan öğrenciler gibi öğretmenlerdir. Notu girmeyen bir öğretmeni biz de duyduk ve ona öğretmen diyemeyiz. Onu Allah'a havale ediyoruz. Bir kişi yüzünden 60 öğretmenin hakkını yememek lazım. Bir çürük yumurta geri kalan öğretmenlerin hakkını yememeli" diye konuştu.