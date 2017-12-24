Antalya'da bir restoranda uğradıkları silahlı saldırı sonunda yaşamını yitiren 3 kişiden gıda mühendisi, 30 yaşındaki Gizem Atik Ege'nin cenazesi memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre, gözyaşlarının sele döndüğü cenaze töreninde silahlanmaya tepki gösterildi.
Talihsiz kadının cenazesi baba evinin bulunduğu Bandırma ilçesinin 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki evinin önüne getirildi. Genç kadının babası Sadun Atik, annesi Gönül, ağabeyi Caner, kocası Emin Ege ve yakınları tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.
Evlerinin önünde helallik alınması ardından Gizem Atik Ege'nin cenazesi Haydar Çavuş Camii'ne götürüldü. Cenaze, öğle vakti kılınan namaz ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailenin dost ve yakınlarının yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı.
SİLAHLANMAYA TEPKİ: İNTERNET ÜZERİNDEN SİLAH SATIŞLARINA 'DUR' DENİLMESİNİ İSTİYORUZ
Gizem'in acılı amcası Ayhan Atik, silahların internet üzerinden kolayca ulaşılabilir olmasına tepki göstererek "Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan internet üzerinden silah satışlarına 'Dur' denilmesini istiyoruz. Başka Gizemler ölmesin. İnternet üzerinden silah satışına 'Dur' denilmediği sürece ölümler de bitmeyecek. İnşallah hükümetimiz de bu konuda önemli kararlar alır. Herkesin yaşam hakkı var. Hükümet bu konuda inşallah adım atar. Atmazsa tepkiler çığ gibi büyüyecek. Bu tepkimi Bandırma´dan duyurmak istiyorum" dedi. Acılı anne Gönül Atik de "Yavrumu kör kurşuna kurban verdik. Mekanı cennet olsun yavrumun. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.
Cinayetin, zanlının pompalı tüfeği internetten sipariş ettiği, 5 yıldır çalıştığı restorandan 2 gün önce de işten çıkarılması üzerine gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.
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