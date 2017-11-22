Antalya'da oltayla 326 kiloluk köpekbalığı yakaladı, korkudan tekneye çekemedi (VİDEO)

Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında dün sabah saatlerinde tekneyle balık avlamak için açılan amatör balıkçı Tanju Sülün'ün oltasına büyük bir balık takıldı.

OLTANIN UCUNDAKİ KÖPEKBALIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR!

DHA'nın haberine göre, uzun uğraşlar sonucunda balığı teknenin yakınına çeken Sülün ve yanındaki arkadaşı, oltanın ucunda köpekbalığını görünce büyük korku yaşadı.

3 SAAT UĞRAŞ VERDİLER!

Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğu belirlenen camgöz cinsi köpekbalığını tekneye çekmeye karar veren amatör balıkçılar, bunun için yaklaşık 3 saat uğraş verdi.

KÖPEKBALIĞINI SUYA BIRAKTILAR!

Çok yorulan Tanju Sülün ve arkadaşı, tekneye almaları halinde kendilerine zarar vereceği endişesiyle köpekbalığını suya bıraktı.

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