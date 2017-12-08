Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu cezaevinden yeni tahliye olan sürücü ile avukatı öldü, iki kişi yaralandı.



İHA'nın haberine göre, Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliye olan Ayhan Kara (35) kullandığı 07 ZAB 20 plakalı otomobille Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı. Kuşyuvası mevkisine gelindiğinde otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Kara ile otomobildeki avukat Durdu Mehmet Arslan (54) hayatını kaybetti.





Yaralanan araçtaki Adem Kara (44) ve Muhammet Eralp (47) ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara ile Arslan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna nakledildi.