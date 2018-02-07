Antalya'da anlaştıkları otoparklara park etmeyen araçları çektirerek işletmelerden haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 8'i polis, 16 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında polis memurlarının da bulunduğu bir grubun anlaştıkları otopark işletmelerinden haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı. Başlatılan soruşturmada, altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, 8'i polis 16 şüpheliyi kent merkezinde gözaltına alındı.



Otopark görevlilerinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, çektirdikleri otomobiller ve ödenen ücretlerle ilgili notlar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis memurlarının, otoparka park etmedikleri gerekçesiyle çektirdikleri araç sayısı kadar önceden anlaştıkları işletme sahiplerinden para aldıkları iddia edildi. Şüphelilerin, trafiği engellemediği halde gece geç saatlerde ya da ara sokaklardaki otomobilleri de çektirdiği öne sürüldü.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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