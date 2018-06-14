11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna geldik. İslam dünyası Ramazan Bayramını eda etmeye hazırlanıyor. Bayram hazırlıkları arasında en başta ise bayram namaz saatlerinin öğrenilmesi geliyor.

Ramazan'ı eda eden Antalyalılar; Antalya'da Ramazan Bayram Namazı ne zaman? Antalya'da bayram namazı saat kaçta? sorularını sormaya başladılar.

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Peki Antalya'da bayram namazı saat kaçta? İşte cevabı...

16 Mayıs Çarşamba günü başlayan Ramazan Ayı'nın sonuna geldik. Evlerde hummalı bayram hazırlıkları başladı. Temizlikler, tatlılar yapıldı, bayramlıklar alındı...

Bayram heyecanının yaşandığı güzide illerimizden biri de Antalya...

Antalya'da vatandaşlar Ramazan bayram saatini merak ediyor... Antalya'da Ramazan Bayram Namazı saat 06.21'de kılınacak.

Antalya merkezde saat 06.21'de bayram namazına niyet edilirken Antalya'nın ilçelerinde namaz saatleri şu şekilde değişiyor:

AKSEKİ 6:16 AKSU-ANT 6:20 ALANYA 6:16 DEMRE 6:25 ELMALI 6:24 FİNİKE 6:24 GAZİPAŞA 6:15 GÜNDOĞMUŞ 6:15 İBRADİ 6:16 KAŞ 6:26 KEMER-ANT 6:22 KORKUTELİ 6:22 KUMLUCA 6:23 MANAVGAT 6:18 SERİK 6:19

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

BAYRAMDA 1 MİLYON TURİST AĞIRLANACAK

Antalya'da, arife günüyle birlikte 3.5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 bini yerli, 1 milyon turist ağırlanacak. Kent nüfusu, bayram tatili sürecinde 3.5 milyona yükselecek.

3.5 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, Akdeniz ve Ege sahilleri büyük yoğunluk yaşayacak. Turizm sektörü temsilcilerine göre sadece otellerde 300 bin kişilik tatil hareketliliği bekleniyor. 14 Haziran Perşembe arife günüyle başlayacak Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesine de denk gelen bu tatil fırsatını kaçırmak istemeyenler sahillere akın ediyor. En büyük talebi ise Antalya görüyor. Kaş'tan Alanya'ya kadar ciddi talebin oluştuğu kentte, Ramazan Bayramı döneminde 1 milyon yerli ve yabancı turist bekleniyor.

TURİZMDE ARTIŞ ORANLARI YÜKSEK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin en önemli tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, genel turizm ve bayram hareketliliğiyle ilgili değerlendirme yaptı. Antalya'nın 2017'de 2016'ya göre turizmde ciddi sıçrama yaşadığını hatırlatan Vali Karaloğlu, 2018'e de yeni hedeflerle girildiğini, mayıs sonu itibariyle Antalya turizminde iyi başlangıç yapıldığını söyledi. Geçen yıla göre yüzde 45'lik artış olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Mayıs aylarını mukayese ettiğimizde ise yüzde 52'lik artış var. Şimdi haziran ayındayız. İlk 10 günlük haziran ayı karşılaştırmalarında da yüzde 35'lik artış var. İyi başladık, iyi gidiyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu trendi devam ettirebilirsek, koyduğumuz hedefleri yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hatta bir miktar o hedefleri geçebiliriz" dedi.

KENT NÜFUSU 3.5 MİLYON OLACAK

Bayramların Türkiye'de ciddi iç turizm hareketliliği getirdiğine işaret eden Münir Karaloğlu, "Bu Ramazan Bayramı kısa gibi gözükse de ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Yabancı turist bakımından otellerimizin doluluk oranları zaten iyi. Yerli turizmde sadece otellerde 150-200 binlik hareketlilik bekliyoruz. Tabi Antalya'da 'tatil' deyince sadece oteller yok, burada yazlıkları olanlar, akrabasının yanına gelenler, eşe- dosta gelen var. Bizim söylediğimiz sadece otellerde 150-200 bin kişi arasında hareketlilik olacak. Bayram döneminde 800 bin civarında da yabancı misafirimizin olacağını varsayıyoruz. Bu şu anlama geliyor, Antalya'nın 2.5 milyonluk nüfusunun yanında, 1 milyon da yerli ve yabancı misafiri olacak. 3.5 milyonluk bir şehir olacağız" diye konuştu.

HUZURLU TATİL İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Bayramda yaşanacak yoğunluk ve alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Vali Karaloğlu, "Tabi bunun yaratmış olduğu yoğunluk olacak. Hem trafikte, hem havaalanında, diğer sosyal mekanlarda yoğunluk olacak. Bayramda bunlara dönük tedbirlerimizi de aldık ve almaya devam ediyoruz. Hem yabancı hem yerli misafirlerimiz Antalya'da tatil için geliyor. Buradan dinlenmiş, huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz" dedi.

HAREKETLİLİK ESNAFA YANSIR

Bayram hareketliliğinin kent esnafına yansımaları üzerinde de değerlendirmede bulunan Karaloğlu, "Bayram döneminde hareketlilik esnafa daha çok yansır. Çünkü yerli turist gezmeyi, alışveriş yapmayı yabancıya göre biraz daha çok seviyor. Bu nedenle bayram ve tatil sürecinde, esnafın işinin de iyi olacağını öngörüyoruz. Otelden turist çarşıya kendiliğinden çıkmaz. Bunu bizim çıkarmamız lazım. Turizmle ilgilenen arkadaşların, mesela paket olarak Kaleiçi'ni arz edersek gelir çarşıyı, müzemizi, Tünektepemizi, Kurşunlu ve Düden şelalelerimizi gezer, esnaf da bundan istifade eder. Ama biz bunu ürüne dönüştürüp de müşterimize arz etmez ve sadece beklersek kimse çarşıya gelmez" dedi.

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