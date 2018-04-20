Muratpaşa Belediyesi'nin Aktiffelsefe Derneği işbirliği ve Birleşim Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği Muratpaşa Çevre Festivali başladı. Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin dans gösterileri ile başlayan törende atık malzemelerden tasarlanan giysi defilesi yapıldı.

CAMBANK TANITILDI

Çok sayıda panel, sergi ve konserin yer aldığı festival kapsamında Kent Meydanı'nda ahşap oyuncak, bez çanta, kompost, geri dönüşüm, antik ekmek, arıcılık, doğal yoğurt, doğal temizlik malzemeleri, doğal parfüm, tohum topu ve doğal bitki ilaçları atölyeleri açıldı. Katılımcıların anket ve bilgisayar programı aracığıyla su, karbon, ekoloji ayak izleri hesaplandı. Bircam da açtığı stantta Ciner Grubu'na ait "Park Cam" önderliğinde hayata geçirilen ve "cambank" adı verilen geri kazanım ünitelerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

DENİZDEN 10 ÇUVAL ÇÖP ÇIKARILDI

Festival kapsamında ayrıca Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji'yle birlikte gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Dalgıç kıyafetlerini giyen Uysal, ekiplerle birlikte dalarak deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık 40 dakika süren ve kurulan ekrandan canlı yayınlanan temizlik çalışmasında cam şişe, plastik malzemeler ve kamyon lastiklerinden oluşan 10 çuval çöp toplandı.





"EGO İNSAN DEĞİL EKO İNSAN DOSTUYUZ"



Festivalle ilgili bilgi veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Çevre Festivali irili ufaklı 12 festivalimizden biri. Fikir olarak en önemlilerden. Festival kapsamında çevre bilincini yükseltmeye, sorunları konuşmaya çalışacağız. Denizde temizlik yaptık. Çıkarılan atıklar sergilenecek. 4'üncü sanayi devrimini sürekli vurguluyorum. 4'üncü sanayi devrimi çok daha büyük bir çevre felaketine gitmesin. Biz ‘ego insan' değil ‘eko insan dostuyuz. Türkiye'de en fazla çevre eğitimi veren belediyeyiz. Çevre Vakfı etkinlik takvimine bakarak 3 yıldır ödülü bize veriyor" dedi

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