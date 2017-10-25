Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, Karayolları tarafından yapımına devam edilen katlı kavşaktan taşan sular şelale gibi aktı.

İHA'nın haberine göre, Alanya'da iki hafta arayla yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak, Çevre Yolu Ticaret Lisesi Kavşağı'nın tıkanmasına neden oldu. Karayolları tarafından inşaatına devam edilen ve trafiğe kapalı olan üst geçitten akan yağmur suyu adeta şelaleye dönüştü. Yola dökülen yağmur suları sürücelere zor anlar yaşattı.

İki hafta önce yağan yağmurda da Çevreyolu üzerinde bulunan alt geçitler göle dönerken bir araç suya batmış şoförü ise yüzerek canını zor kurtarmıştı.