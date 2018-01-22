Antalya'nın Kemer ilçesi'nde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle, cami minaresinin alemi ile evlerin çatısı uçtu, çam ağaçları ve beton elektrik direkleri devrildi, portakal bahçeleri zarar gördü.
İHA'nın haberine göre, Kemer'in Kuzdere Mahallesinde sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle, Karataş Camii minaresinin alemi ile birçok evin kiremit çatısı uçtu. Fırtına portakal bahçelerine zarar verdi, beton elektrik direkleri ve çam ağaçlarını kökünden söktü.
Fırtına ve hortum nedeniyle evi ve portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya, "Gece saat 04.00 sıralarında ses ile uyandık. 150 metre genişliğinde ilerledi. Beton elektrik direkleri ile çam ağaçlarını devirdi. Evlerin çatıları uçtu, portakal bahçeleri zarar gördü" dedi.
Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.
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