Antalya'da bir öğrenciyi dövdüğü iddiasıyla aile şikayet edilen öğretmen, öğrencinin gözü önünde engelli babaya saldırdı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerdeki öğretmenin aileyle olan tehditkar sözleri ise dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre olay, Antalya'nın Kaş ilesi Sütleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sütleğen İlköğretim Okulunda sınıf öğretmenliği yapan Y. A., iddialara göre bir 3. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Okan A.'yı dövdü. Öğrencinin durumu ailesine haber vermesinin ardından ise baba 48 yaşındaki Mehmet A., Milli Eğitim Müdürlüğüne öğretmen hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından başlayan soruşturmayı öğrenen Y. A., baba A.'yı arayarak kendisini neden şikayet ettiğini sordu, iddialara göre ise tehdit etti.

ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde öğrencilere şiddet uyguladığı ileri sürülen öğretmen açığa alındı.

AA'nın haberine göre, Sütleğen Mahallesi'ndeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni Y.A'nın bazı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Öğretmen Y.A, inceleme kapsamında Kaş Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

"HEPİNİZİ LİSTEYE TEK TEK YAZDIM"

Telefon konuşmasının tartışmaya dönmesi üzerine A. ailesi ile öğretmen sokakta karşı karşıya geldi. Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmen Y.A. ilk etapta oğluyla birlikte yürüyen anne 35 yaşındaki Fatma A.'ya 'Hepiniz mahkemeye geleceksiniz. Senide listeye yazdım'diye tehdit etmeye başladı. Anne ise, 'Sen adama astıracağım, kestireceğim diye fedailik yaparken ben bu çocuğu sana nasıl göndereyim'diye karşılık verdi. Daha sonra ayağından engelli olan babanın yanına giden Y. A, 'Beni niye şikayet ediyorsunuz siz' diye sordu, baba ise bu soruya 'sen bu çocuğu niye dövüyorsun?' diyerek karşılık verdi.

"SEN FAKİRSİN, MAHKEMEYE GİDECEK PARA BULAMAZSIN"

Dövme olayını kabullenmeyip dedikodu olarak savunan Y. A., ailenin tepkisi üzerine ise bu sefer öğrencisi Okan A.'ya yönlendi. Çocuğa, 'Senin ağzını burnunu kırdım mı ben?' diye soru yönelten öğretmene, babanın cevabı ise 'illa ağzını burnunu kırman mı gerekiyor' oldu. Tartışmanın alevlenmesi üzerine ise Y. A., babaya tehditler savurmaya başladı. 'Bundan sonra bu köyde beni şikayet eden olursa onun ağzını burnunu kıracağım', 'Sen fakirsin, mahkemeye gidecek para bulamazsın'diye tehditler savuran öğretmen, çevredekilerin 'sen öğretmensin, yakışmıyor' ifadelerine de aldırış etmedi.

"HADİ GEL SENİNLE MEZARLIĞA DOĞRU GİDELİM"

Babaya karşı tehditlerine devam eden Y. A., 'Ben şimdi dolaşmaya çıkıyorum tek başıma, mezarlığa doğru. Hadi gel seninle mezarlığa doğru gidelim. Bu köyün kralı sen misin?' dedikten sonra, tepkisini sürdüren engelli veliye saldırdı. Olay sonrası neye uğradığını şaşıran veli ise, üzerindeki bulunan çakıyı çıkartarak öğretmene gösterdi. Tüm bu anlar ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun incelenmesi için bir müfettiş görevlendirileceği bildirildi.