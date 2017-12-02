Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Özgü'nün ölümünde kahreden detay

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Semra ve Ferhat Ahırlı çiftinin 10 yıl tedavi gördükten sonra dünyaya getirdikleri tek çocukları 8 yaşındaki Özgü İzem'e çarpıp ölümüne neden olan sürücünün, kazadan 2 saat önce aracında alkol alıp şarkı söyleyerek Antalya sokaklarında gezdiği bu anları ise sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştığı görüldü. Görüntüleri ortaya çıkaran baba, ikinçi kez yıkılırken "O sürücünün birinin canını yakacağı belliymiş. Şimdi tutuklu, ama onun en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi. Sürücünün ilk alkol muayenesinde 104 promil alkollü çıktığı iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta 63 yaşındaki babaannesi Gülşen Ekinak ile birlikte gezmeye çıkan Güzeloba İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı'ya, eve dönüş sırasında Atatürk Caddesi üzerindeki yaya geçinden yolun karşısına geçtiği sırada İlhami Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Babaanne ve torunu çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, sürücü Y, minik Özgü'yü alarak Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. Yaralı babaanne ise olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada, talihsiz kız yaşamını yitirirken, babaanne ise ağır yaralandı.

BABASI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRMİŞTİ

Kazanın ertesi gününde minik Özgü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, cenazeyi almaya gelen baba Ferhat Ağırlı uzun süre gözyaşı döküp sinir krizleri geçirmişti. Ayakta zor duran babayı, yakınları da gözyaşı içerisinde teselli etmişti. Küçük Özgü'nin eniştesi Haluk Kırılmaz, Ferhat ve Semra Ahırlı çiftçinin 10 yıl boyunca çocuk yapmak için tedavi gördüğünü ve Özgü'nün evin tek çocuğu olduğunun bilgisini paylaşmıştı.

ÖZGÜ'YE ÇARPMADAN 2 SAAT ÖNCE ARABADA ALKOL ŞİŞESİYLE CANLI YAYIN

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan İlhami Y'nin 104 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalıştığı da öğrenilen Y'nin, 19.30'da gerçekleşen kazanın hemen 2 saat öncesinde ise Akdeniz Bulvarı üzerinde arabasını sürerken müzik eşliğinde alkol şişesiyle sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazadan yarım saat önce de yine sosyal medya hesabından 'Midye yemek isteyen gelsin' diyerek fotoğraf paylaştığı görüldü.

"KIZIMI HASTANEYE YARIM SAAT GEÇ GÖTÜRDÜ"

Yaşananlar karşısında güçlükle ayakta durabilen baba Ferhat Ahırlı, kızını hayattan koparan sürücünün 1.16 promil alkollü çıktığını söyledi. Sürücünün kaza sonrası kızını alarak hastaneye götürdüğünü doğrulayan acılı baba, İlhami Y'nin bu davranışının doğru olmadığını ve kızını hastaneye geç götürüldüğünü ileri sürdü. Ahırlı, "Sen yaralı bir insanı nasıl kaldırıyorsun? Orada taksiciler kaza sonrası dokunma demişler, götüreceksen de yakın hastaneye götür demişler. Panikle veya hastanede çalıştığı için devlet hastanesine götüreceğim demiş. Olay 19.35'de oluyor, onun hastaneye girişi 20.00, 25 dakika sürüyor hastaneye girişi. Artık yolda ne muhasebe yaptılar, bira şişelerini mi attılar bilinmiyor. Hastane kayıtlarına baktık, orada kan testi yapmışlar, kendisini iyi niyetli göstermek için alkollüyüm demiş." dedi.

"BİRA ŞİSESİ KUCAĞINDA BİR DE BUNUNLA GURUR DUYUYOR"

İlhami Y.'nin otomobiliyle seyir halindeyken alkol şişesi ile sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından canlı yayın yaptığını gördüklerini de dile getiren Ahırlı, "Bira şişesi kucağında seyir halindeyken kaç tane canlı yayın yapmış. Bir de bununla gurur duyuyor, makaslar atıyor. O sürücünün birinin canını yakacağı belliymiş. Şimdi tutuklu, ama onun en ağır cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

"ZOR KAVUŞTUK, KOLAY KAYBETTİK"

Antalya'ya yeni bir başlangıç için geldiklerini kaydeden Ferhat Ahırlı, " İstediğimiz zamanlarda çocuğumuz olmadı. 5-6 sene bekledik. Doktorlara gittik ama tüp bebeğe başvurmadık. Bebeğimizin olmayacağını kabullenmiştik. Hiç bebeğimiz olacağını umut emiyorduk. Vazgeçtiğimiz anda müjdeli haber aldık. Dualarımız kabul olmuştu. Özgü'ye zor kavuştuk, kolay kaybettik gitti." diye konuştu.

ÖZGÜ'NÜN ÖLÜMÜNEN BABAANNENİN HABERİ YOK

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İlhami Y, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aynı kazada ağır yaralı olan 63 yaşındaki babaanne Gülşen Ekinak'ın, normal servise alındığı torunun hayatını kaybettiğinin henüz söylenmediği öğrenildi.