Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin Dünya Engelliler Günü'nde engellileri taklit etmeye çalıştığı paylaşımı büyük tepki çekti. Paylaşımı yapan için üniversite inceleme başlatırken, aynı öğrenci yeni bir video çekerek özür diledi.
DHA'nın haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tramvayda çektiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Adı öğrenilemeyen kız öğrenci, görüntülerde tramvay hareket halindeyken engelliler için ayrılmış bölüme geçerek engelli taklidi yapıyor. Yanında bulunan diğer kız öğrenciler de gülerek arkadaşlarının görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı.
ÖZÜR VİDEOSU YAYIMLADI
Paylaşımın ardından üniversite öğrencisine tepki yağdı. Artan tepkiler sonrası kız öğrenci, yeni bir görüntü çekerek herkesten özür diledi. Öğrenci özür videosunda, "Yaptığım hiç hoş bir şey değildi. Bunu sonradan fark ettim, çok pişmanım. Benim de engelli bir kuzenim var, bunu normal bir kafayla kesinlikle yapmam. Videoyu izlediğimde bunu ben mi yapmışım diye düşündüm. Arkadaşlarımla alkol almıştım, bunu kasıtlı yapmam. Ben engellilere yönelik etkinliklere giden biriyim" dedi.
ÜNİVERSİTE TEPKİ GÖSTERDİ
Akdeniz Üniversitesi de resmi sosyal medya hesabından öğrenciye tepki gösterdi. Üniversite, yaptığı paylaşımda "Hiçbir zaman rastlamak istemediğimiz bu çirkin tavırlarla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üniversite olarak en hassas olduğumuz konulardan biri olan engelli bireylerimiz ile ilgili bu tür çirkin bir olayda adımızın geçiyor olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesini paylaştı.
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