Uyuşturucu şüphelisinden şok tepki: Sanki kadın sattık

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., fotoğrafının çekildiğini görünce, 'Sanki kadın sattık. Vatan haini miyiz' diyerek, tepki gösterdi.



DHA'nın haberine göre, Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu yaptı. Çok sayıda adrese, eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında eski suçlardan aranması bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 17 kilo esrar, ele geçirildi. Diyarbakır'da yakalanan şüpheliler de Antalya'ya getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Sema Yazar Polikliniği'ne getirildi. Polis aracından indirilen şüphelilerden S.Y., fotoğrafının çekildiğini görünce sinirlendi. Gazetecilere bağıran S.Y., 'Sanki kadın sattık. Vatan haini miyiz' dedi. Şüpheli, polis tarafından susturuldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER