Antalya’da halk pazarlarında yan kesicilik yapan 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Kadınlardan biri, adliyeye sevk edilirken ‘Bir sigara bile vermediniz’ diye polise serzenişte bulunarak binadan çıkmak istemedi. Yüzünü gazetecilerden saçıyla gizlemek isteyen diğer kadın da kaldırımdan inerken yere kapaklandı. Kadın, polis memuru tarafından kaldırılıp araca götürüldü.
İHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Cuhuriyet Mahallesi’ndeki çarşamba pazarında şüphelendikleri G.B. ve S.K. isimli iki kadını takibe alan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, G.B.’nin kalabalık tezgahlara yönelerek elbise alıp parasını ödemediğini, daha sonra ise alışveriş yapan Dursadiye A. ile Emine O. isimli kadınların çantalarından 800 TL para çalarak yan kesicilik yaptığını tespit etti.
Ekipler tarafından gözaltına alınan iki kadının, 29 Ocak Pazartesi günü bir alışveriş merkezinde açıktan hırsızlık olayına karıştığı, şahıslardan birinin üzerinde sahte kimlik çıktığı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
POLİSE GÜÇLÜK ÇIKARTTI
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilmek için emniyetten çıkartılan kadınlar kendilerini çeken gazetecileri görünce, binadan çıkmamak için polise güçlük çıkarttı.
Şüphelilerden G.B. ‘zaten bir sigara bile vermediniz’ şeklinde polise serzenişte bulundu. Yüzünü gazetecilerden saçıyla gizlemek isteyen diğer kadın da kaldırımdan inerken yere kapaklandı. Kadın, polis memuru tarafından kaldırılıp araca götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.