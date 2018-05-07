Antalya'nın Manavgat ilçesinde heyecandan açamadığı gece yarısı çalan telefonunu kızı açan 17 yıldır diyaliz mahkumu 61 yaşındaki Hasan Aydın, kadavradan nakledilen böbrekle hayata tutundu.Taşağıl Mahallesi'nde market işleten Hasan Aydın, yüksek tansiyon ve gut hastalığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kronik böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi.

AA'nın haberine göre; hastalığında son aşamaya gelindiği için acilen diyalize alınan Aydın, bir süre mide bulantısı, iştah kaybı ve halsizlik yaşadı. Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu ama ailesiyle böbrek nakli için doku uyumu olmayınca kadavra listesine alındı.

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Manavgat'ta 17 yıl diyalize giren Aydın, farklı tarihlerde dört kez kadavradan böbrek çıktığı söylenerek hastaneye çağrıldı. Çoğu zaman gece saatlerinde umutla hastaneye koşan Aydın'a, kadavralardan çıkan organlar tam uyumlu olmadığı için nakledilemedi.

Bir gün sağlığına kavuşacağını hayal eden Aydın, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinden o günkü nöbetçi görevli tarafından saat 00.30'da aranan telefonunu heyecandan açamadı. Telefon açılmayınca kızına ulaşan sağlık görevlileri, Aydın'ı, böbrek çıktığını söyleyerek acilen hastaneye çağırdı.

Gece ailesiyle yola çıkan Aydın'a, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından kadavradan alınan böbrek nakledildi.

"YOLA ÇIKTIĞIMIZDA 'BU SEFER OLACAK' DEDİM"

Hastanedeki tedavisi süren Aydın, hastalığı sürecinde iki ay fenalaştığını, o süreçte kimseyi tanıyamadığını söyledi. Zorlu bir hayat yaşadığını dile getiren Aydın, "Daha önce dört kez çağırdılar, bu beşinci oldu. Bana böbrek çıkmış, saat 00.30'da telefon çaldı, nakil için arandığımı tahmin ettim ama heyecandan açamadım. Sonra kızımı aramışlar, hemen çıkıp geldim hastaneye. Yeniden doğmuş gibi sevinçliyim" diye konuştu.

Aydın, her çağrılışında heyecan yaşadığını belirterek, "Son telefonda ümitliydim, içime doğmuştu. Nakil için arandığımı tahmin ediyordum ama ben açamadım, niye bilmiyorum, korktum. Yola çıktığımızda 'Bu sefer olacak' dedim. Benimle beraber 6 kişi çağrılmış. Tahlilleri yaptırırken sıra bekleyen arkadaşlar da 'Bu, sana nasip' dedi" ifadelerini kullandı.

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"SU İÇMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Yeni hayatını en güzel şekilde yaşamak istediğini vurgulayan Aydın, su içmeyi çok özlediğini söyledi."Yeniden doğmuş gibi içimde bir sevinç var. Sanki yeni dünyaya geldim, yeni bir hayat kuracağız, sıfırdan, çocuk gibi başlayacağız." diyen Aydın, bağışlanan organla sağlığına kavuştuğunu belirtti.Gözyaşlarıyla sevincini dile getiren eşi Ganimet Aydın da 17 yılın çok zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, "Gece telefon çaldı ama heyecandan açamadık. O gece sabaha kadar hiç uyumadım, bu sefer çok umutluydum. Allah böbreği bağışlayandan razı olsun. Ameliyattan çıktı, dünyalar benim oldu. Huzurlu, mutlu yaşarız inşallah. Eşimi ilk kez gülerken görüyorum" şeklinde konuştu.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da her organ bağışının bir hayat kurtardığını, bağış konusunda daha duyarlı olmak gerektiğini söyledi.