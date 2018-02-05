Antalya'da, arkadaşının aracıyla işe giden 58 yaşındaki Ali Karakan, kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen 2 erkek hemşire, Karakan'ı kalp masajı ve suni eneffüsle hayata döndürdü.
DHA'nın haberine göre olay, Kepez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giden Ali Karakan, araç içinde kalp krizi geçirdi. Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi. Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"
Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti. Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Ali Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, Ali Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.
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