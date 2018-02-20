Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birini satan Antalyalı bayi, talihlinin bugüne kadar bayiye uğrayıp selam bile vermediğini söyledi. Dört çeyrek biletten birinin kendisine çıktığı iddia edilen ancak iddiaları kabul etmeyen ilaç servis elemanının ise işten ayrıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan bir genç olduğu iddia edildi. İlaç servis elemanı genç ikramiyenin çıktığı yönündeki iddiaları kabul etmedi, hatta bilet dahi almadığını söyledi. İkramiye çıkan biletin kendisinde olduğu iddialarını yalanlayan ve işyerinde çalışmaya devam eden genç, işyerine ait motosikletle servise çıkmış, hatta yine çalıştığı işyerinin çöplerini dökerken kameralara yansımıştı. M.T. isimli gencin Ocak ayının sonunda işten ayrıldığı ortaya çıktı.

SİTEM ETTİ

Bileti satan seyyar Milli Piyango bayii Orhan Kostakoğlu ise, milyoneri bileti aldıktan sonra hiç görmediğini bir telefon dahi etmediğini söyledi. Kostakoğlu, kime çıktığı henüz netlik kazanmayan milyonerle ilgili, "1 ayı geçti hala gelmedi, telefon da etmedi. Bir selam verseydi, adam yemeyiz biz. O günden sonra kayboldu. Ben onu şahsen tanıyorum, elimle verdim bileti çünkü. Hatta bir iki kere konuşmuştuk" dedi.

Büyük ikramiye biletini sattıktan sonra satışların oldukça arttığını ifade eden Kostakoğlu, "Satışlar, 3'e, 5'e katladı. Buradan satıldığı duyulunca İstanbul, Ankara, Bursa'dan bilet almaya gelen arkadaşlarımız oldu. Seri seri bilet aldılar, yılbaşında da tekrar geleceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

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