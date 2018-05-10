DHA'da yer alan habere göre; Türkiye'nin havacılık sektöründeki küresel markası TAV Havalimanları, ICF İçtaş şirketinin yüzde 49'luk payının tamamını 360 milyon Euro bedelle satın alarak Antalya Havalimanı'nı portföyüne eklemek üzere şubat ayında bir anlaşma yaptı. İki holding arasındaki satış anlaşması Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu'nca da onaylandı. DHMİ ve Rekabet Kurumu'nun onayının ardından yürürlüğe giren anlaşma kapsamında 8 Mayıs tarihi itibariyle de ICF İçtaş'a ait yüzde 49'luk hisse devri gerçekleşti ve tüm devir işlemleri yapılarak Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yayımlanmak üzere imzalar atıldı. Satış işlemi aynı gün KAP'a da bildirildi.



YÜZDE 50 TEMETTÜ HAKKINA SAHİP



8 Mayıs'ta atılan imzaların ardından ICF İçtaş'a ait yüzde 49'luk hisse devriyle TAV Holding, Antalya Havalimanı'nın yönetimini devraldı. Fraport şirketiyle birlikte Antalya Havalimanı'nın yönetimini devralan TAV Holding'in yöneticileri, 9 Mayıs tarihinde Antalya Havalimanı'nda yönetim kurulu toplantısıyla göreve başladı. TAV Holding'den yapılan açıklamada, TAV ve Fraport'un havalimanını eşit ortak olarak yöneteceği ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacağı kaydedildi. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye'nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya Havalimanı'nın, 2017'de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiği de hatırlatılan açıklamada, TAV'ın böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18'e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacağı belirtildi.



26 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERİYOR



1960'ta hizmete giren Antalya Havalimanı, toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hat terminalleri ve iki paralel pistiyle yılda 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Havalimanında 28 yolcu köprüsü, 94 uçaklık park pozisyonu ve 2 bin 110 araçlık otopark bulunuyor. 1999'dan bu yana Antalya Havalimanı'nı işleten Fraport, Mart 2007'de gerçekleşen ihalede, IC İçtaş ile birlikte havalimanını 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını kazandı.



TAV 115 MİLYON YOLCUYA HİZMET SUNDU



Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2017'de iştirakleriyle birlikte 836 bin uçak seferine ve 115 milyon yolcuya hizmet sundu.