TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne eklemek üzere anlaştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre TAV, böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu’nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

TAV tarafından KAP'a gönderilen açıklamada şöyle denildi:

Toplam 360 milyon Avro bedel karşılığında, Şirketimiz Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme A.Ş.'deki %49 oranındaki hisselerin ve Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.'deki %48.99 oranındaki hisselerin satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi imzalamıştır.

Sözkonusu sözleşme uyarınca; Şirketimiz, mevcut ortakla eşit kontrol (co-control) ve %50 oranında temettü hakkına sahip olacaktır

Fraport 1999’dan bu yana Antalya Havalimanı’nın işletmesinde bulunuyor. Son olarak Mart 2007’de gerçekleşen ihalede, Fraport-IC İçtaş ortaklığı havalimanını 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını kazandı. Anlaşma sürecinde satıcı tarafın finansal danışmanlığını Ünlü&Co, hukuksal danışmanlığını Çalışkan Okkan Toker Hukuk Bürosu üstlendi. TAV’ın danışmanlığını ise Hogan Lovells ve Sibel Ertekin Hukuk Bürosu gerçekleştirdi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Akdeniz’in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya’da ortağımız Fraport’la birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ana üssümüz İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasıyla doğacak boşluğu doldurmak üzere dört yıl önce stratejimizi değiştirmiş, portföyümüze yeni havalimanları eklerken servis şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere yönlendirmiştik” dedi