Antalya iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 27. orucunu tutan Antalyalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 11 Haziran'da Antalya'da iftar saat kaçta? İşte Antalya iftar vakti...

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2018

Antalyalılar 11 Haziran 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 27. orucu için saat 03.46'ya kadar sahur yaptı. Antalyalılar akşam saat 20.23'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Antalyalılar yarın (12 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.46'ya kadar sahur yapacak.

ANTALYA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

AYET

(Süleyman peygamber) "Rabbim!" demişti, "Günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; çünkü sen lütuf sahibisin!" Sad, 35

HADİS

Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Hz. Abbas (a.s)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın verilmesi huşusunda sormuştu. Resülullah (s.a.v) bu hususta ona müsaade etti” Tirmizi

ANTALYA İMSAKİYESİ GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:06 05:42 13:00 16:47 20:05 21:35 2 17.05.2018 Perşembe 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36 3 18.05.2018 Cuma 04:04 05:41 13:00 16:48 20:07 21:37 4 19.05.2018 Cumartesi 04:03 05:40 13:00 16:48 20:08 21:38 5 20.05.2018 Pazar 04:02 05:39 13:00 16:48 20:09 21:39 6 21.05.2018 Pazartesi 04:00 05:38 13:00 16:48 20:09 21:40 7 22.05.2018 Salı 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42 8 23.05.2018 Çarşamba 03:58 05:37 13:00 16:49 20:11 21:43 9 24.05.2018 Perşembe 03:57 05:36 13:00 16:49 20:12 21:44 10 25.05.2018 Cuma 03:56 05:36 13:00 16:49 20:12 21:45 11 26.05.2018 Cumartesi 03:56 05:35 13:00 16:49 20:13 21:46 12 27.05.2018 Pazar 03:55 05:35 13:00 16:49 20:14 21:47 13 28.05.2018 Pazartesi 03:54 05:34 13:01 16:49 20:15 21:48 14 29.05.2018 Salı 03:53 05:34 13:01 16:50 20:15 21:49 15 30.05.2018 Çarşamba 03:52 05:33 13:01 16:50 20:16 21:50 16 31.05.2018 Perşembe 03:52 05:33 13:01 16:50 20:17 21:51 17 01.06.2018 Cuma 03:51 05:33 13:01 16:50 20:17 21:52 18 02.06.2018 Cumartesi 03:50 05:32 13:01 16:51 20:18 21:53 19 03.06.2018 Pazar 03:50 05:32 13:01 16:51 20:19 21:54 20 04.06.2018 Pazartesi 03:49 05:32 13:02 16:51 20:19 21:55 21 05.06.2018 Salı 03:48 05:31 13:02 16:51 20:20 21:56 22 06.06.2018 Çarşamba 03:48 05:31 13:02 16:51 20:21 21:56 23 07.06.2018 Perşembe 03:48 05:31 13:02 16:52 20:21 21:57 24 08.06.2018 Cuma 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:58 25 09.06.2018 Cumartesi 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:59 26 10.06.2018 Pazar 03:46 05:31 13:03 16:52 20:23 21:59 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:46 05:31 13:03 16:53 20:23 22:00 28 12.06.2018 Salı 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01 29 13.06.2018 Çarşamba 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01 30 14.06.2018 Perşembe 03:46 05:30 13:03 16:53 20:25 22:02 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:23

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