Antalya iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 18. orucunu tutan Antalyalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 2 Haziran'da Antalya'da iftar saat kaçta? İşte Antalya ifatr vakti...

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2018

Antalyalılar 2 Haziran 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 18. orucu için saat 03.50'ye kadar sahur yaptı. Antalyalılar akşam saat 20.18'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Antalyalılar yarın (3 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.50'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

AYET

Erkek ya da kadın, inanmış olması yanında bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç şüphesiz arı duru, hoş bir hayat tattıracağız; ve yine şüphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel şey neyse ona göre ödüllendireceğiz.

Nahl, 97

HADİS

Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur. Tirmizi

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