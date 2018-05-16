2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Antalya ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Antalya'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Antalya iftar vakti.
ANTALYA İFTAR VAKTİ 2018
11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Antalya'dA iftar vakti 20:05 olarak yer almakta. Antalya'da saat 20:05’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.
ANTALYA İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018
Antalya yarın gece 2. sahura kalkacak. Antalya sahur vakti 04:05 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Antalya'da 04:05 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.
ANTALYALILARA RAMAZAN MÜJDESİ
Antalya Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut, halde Ramazan ayında fiyatların yükselmeyeceğini arz- talep dengesi ve ürünlerin artması nedeniyle fiyatların daha da düşeceğini söyledi.
Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya'da havaların ısınması ve tuta zararlısı nedeniyle domates üreticileri büyük zorluk yaşıyor. İç piyasanın çekmediği fazla domatesler hal içinde kamyonetlerde alıcılarını beklediği görüldü. Yaklaşan Ramazan ayı ile bazı hallerde sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağı yönündeki söylemlere, Antalya Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut açıklık getirdi.
Akbulut, halde fiyatların maliyetin altında seyrettiğinden yakınarak, üreticilerin kar etmediğini kaydetti.
Rusya’ya ihracatın çok geç açıldığını ifade eden Akbulut, “ Rusya kendi ürünlerini çıkardı. Bu saatten sonra ihracat olmaz. Önünüzdeki sezona faydası olabilir. İhracat önemli ama bizim başka sorunlarımız var.Tuta zararlısı ile mücadele edemiyoruz. Şuan üreticinin yüzü gülmüyor.”diye konuştu.
"Tuta mağdur etti"
Fiyatların ihracatın yanında iç piyasadaki arz taleple yakından ilgisi olduğunun altını çizen Akbulut, “İhracat olmazsa iç piyasada bu ürünlerin satılması mümkün değil. Üretim var, tüketim az. Bu yıl mevsimde sıcak geçti. O nedenle zararlı böceklerde artış var. Tuta mücadelesinde büyük maliyet var. Kimyasal mücadele yapılamıyor. İlaç atmasa tutadan domatesi alamıyor. İlaç atsanız bile mücadele etmek çok zor.”dedi.
Domatesin şuan maliyetini kurtarmadığını vurgulayan Akbulut, “ Biber 60-70 kuruş, patlıcan 1 TL 70 kuruş, domates 50 kuruş, 1 TL 30 arası, kabak 1 TL 20 kuruş,salatalık 1 TL 30 kuruş arasından değer buluyor. Bu fiyatlar kaliteye göre de değiyor. Tarım sektörü gittikçe kötüye gidiyor. Üreticimiz maliyetlerinin altında ürün satıyorlar.” İfadelerine yer verdi.
"Fiyat değil yükseltmek düşürüyoruz"
Bazı hallerin Ramazan ayında sebze meyve fiyatlarında zam yapılmayacağı yönündeki söylemleri de değerlendiren Kazım Akbulut, “Bu tarım sektörü özelikle sebze ve meyve asla kimsenin tekelinde değildir. Bugün,”Ben domatesi 3 TL yapacağım, 50 kuruşa düşüreceğim” böyle bir şey olmaz. Bu durum arz talep meselesidir. Üretim azsa, hava şartları değişkenlik gösterir ve talep farklıysa fiyatlar otomatik olarak ayarlar. Ramazan ayında insanlar oruç tutacağı için satışların daha maliyetin altında olacağını düşünüyorum. Kesinlikle bir fiyat yükselme beklentisi yok. Olmayacağını tahmin ediyorum. İnşallah rayında gider. Fiyatlar düşer ama yükselmez. Ramazan ayı halde fiyatları etkilemez. Çünkü havalar gün geçtikçe ısınıyor, üretim fazlalaşacak.” İfadelerini kullandı.
Kırcan: "Fiyat yükselmez"
Gaziler Mahallesinde 12 dönümlük alanda domates üretimi yapan Ziraat Mühendisi Özlem Kırcan, düşük seyreden fiyatlardan memnun olmadıklarını söyledi.
İhracat bile olsa fiyatlarda yükselme öngörmediğini dile getiren Kırcan,” Ramazan ayında fiyatlar çok etkilenmez. İhracat ve iç piyasa bir arada olursa fiyatlar yükselir. İç piyasadaki taleple fiyatlar yükselmez.” diye konuştu.
Uluçay: "Ramazanda fiyat dahada düşer"
Aksu’da 4 dönüm serada kokteyl domates üretimi yaptığını dile getiren Osman Uluçay, “Bugünlerde domatesi yetiştirmekten ziyade satması daha zor. Bu sena havanın sıcak gitmesi bizi etkiledi. Satışlar düşük. Birçok kişi televizyona çıkıyor,” Yandık, bittik biz, domates yiyemedik, üzüm alamadık ki karpuz yiyemedik” diyor. Domatesi tuta zararlısından bir alamadık ki.Ramazan ayı geliyor diye fiyatlarda yükselme yok. Daha da düşecek. Vatandaş birazda yemeden kısacak. Fiyatlarda düşme var yükselme yok. Ramazan ayını alet edip, kimse alamadık, yiyemedik demesin.”dedi.
Uluçay,geçen yılın aynı döneminde kokteyl domatesin fiyatının 6 TL olduğunu hatırlatarak, bu yıl ise 60 kuruş ile 1 TL arasında zorundan satabildiklerini belirti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.