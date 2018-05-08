Ramazan ayına sayılı günler kala ilk iftar ve ilk sahur saatleri de vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfasında ilk sahur ve ilk iftar saati bilgileri tarihlere ve şehirlere göre sıralı olarak yer alıyor. Peki Antalya'da ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta?

ANTALYA'DA İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Antalya'da ilk sahur 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 04:06'da tamamlanacak ve saat 04:06'da imsak ezanının okunmasıyla birlikte yeme-içme kesilecek. Böylece ilk oruç başlayacak ve vatandaşlar 16 Mayıs Çarşamba günü 20:05'te akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk oruçlarını açacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 04:07 05:43 13:00 16:47 20:04 21:33 16.05.2018 04:06 05:42 13:00 16:47 20:05 21:35 17.05.2018 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36 18.05.2018 04:04 05:41 13:00 16:48 20:07 21:37 19.05.2018 04:03 05:40 13:00 16:48 20:08 21:38 20.05.2018 04:02 05:39 13:00 16:48 20:09 21:39 21.05.2018 04:00 05:38 13:00 16:48 20:09 21:40 22.05.2018 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42 23.05.2018 03:58 05:37 13:00 16:49 20:11 21:43 24.05.2018 03:57 05:36 13:00 16:49 20:12 21:44 25.05.2018 03:56 05:36 13:00 16:49 20:12 21:45 26.05.2018 03:56 05:35 13:00 16:49 20:13 21:46 27.05.2018 03:55 05:35 13:00 16:49 20:14 21:47 28.05.2018 03:54 05:34 13:01 16:49 20:15 21:48 29.05.2018 03:53 05:34 13:01 16:50 20:15 21:49 30.05.2018 03:52 05:33 13:01 16:50 20:16 21:50 31.05.2018 03:52 05:33 13:01 16:50 20:17 21:51 01.06.2018 03:51 05:33 13:01 16:50 20:17 21:52 02.06.2018 03:50 05:32 13:01 16:51 20:18 21:53 03.06.2018 03:50 05:32 13:01 16:51 20:19 21:54 04.06.2018 03:49 05:32 13:02 16:51 20:19 21:55 05.06.2018 03:48 05:31 13:02 16:51 20:20 21:56 06.06.2018 03:48 05:31 13:02 16:51 20:21 21:56 07.06.2018 03:48 05:31 13:02 16:52 20:21 21:57

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