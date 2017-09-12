Antalya'nın Kemer ilçesinde dalış turuna çıkan 40 turist, bindikleri teknenin alttan su alması sonucu ölümden döndü. Olay sırasında panik yaşanan teknenin marinaya çekilmesinden sonra turistlerin çoğu başka bir tekne ile tura devam etti.
Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Kemer'de tatil yapan çeşitli ülkelerden 40 turistin bulunduğu Albatros-6 isimli dalış turizmi teknesi, Marina'dan ayrılarak dalış noktalarına hareket etti. Tekne Kocaburun yakınlarına geldiğinde henüz tespit edilemeyen bir cisme çarptı ve sağ ön tarafından yara aldı.
Teknenin içine hızla su dolduğu tespit edilince kaptan Onur Aşık, durumu G-Marina ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verdi. Albatros-6, G-Marina ve Bot Komutanlığı teknelerinin kontrolünde marinaya getirilirken bir başka tekne de yolcuların gerektiğinde tahliyesi için hazır bulunduruldu.
ÖLÜMDEN DÖNÜP GEZİYE DEVAM ETTİLER
Marinaya çekilen teknedeki yolcular Ecem-7 isimli tekneye alınarak kaldıkları yerden geziye devam ederken az sayıda turist ise yaşadıkları olay sebebiyle geziden vazgeçti. Yolcuların tahliyesinden sonra Albatros-6 bakım havuzundaki lift yardımıyla askıya alınarak içindeki tonlarca su boşaltıldı. Tekne daha sonra onarım için karaya alındı. Çalışmalar sırasında Liman Başkanı Kemal Yeşil, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Hasan Özak hazır bulundu.
KAPTAN AŞIK: PANİK OLDU AMA HAYAT DEVAM EDİYOR
Tekne kaptanı Onur Aşık, "40 yolcumuz vardı baba burun mevkiinde seyrimize devam ederken bir cismin bize vurduğunu beklide yüzen, beklide yüzen özelliğini yitirmiş bir cisim bize vurduğunu düşündük kontrol ettik. Hafif bir sarsılma oldu kontrol ettik, kontrol ettiğimizde de suyun geldiğini gördük risk almak istemedik çünkü bizimkisi dalış teknesi, biz kendimizde onarabilirdik ama risk almak istemedik direk marinaya gittik. Korkulacak bir durum olmadı yolcular başka bir tekne ile yollarına devam ettiler. Panik tabii ki oldu kaçınılmaz bir durum herkesi sakinleştirmeye çalıştık, sağ salim çok şükür marinaya girdik. Turistler tekrar tura gittiler. Durum bundan ibarettir, hayat devam ediyor."
- antalya
- KEMER
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