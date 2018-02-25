Karayollarının duble yol çalışması yaptığı bölümde meydana gelen heyelan nedeniyle Antalya-Kumluca karayolu trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Antalya arasında seyahat eden araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendiriliyor.

İHA'nın haberine göre; ağır tonajlı ve uzun araçların servis yolundan ulaşım sağlayamadığı belirtildi. Antalya- Kumluca arasında seyahat etmek isteyen ağır tonajlı ve uzun araçlar Elmalı-Korkuteli üzerinden ulaşım sağlıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre yolun trafiğe açılması iki gün sürebileceği belirtildi.

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