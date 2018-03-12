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Geleneksel yapıdan hareket ederek Kaleiçi'nin korunduğunu anlatan Karabayram, şöyle devam etti:

"1970'lerde yapılan bazı betonarme yapılar var. Bunlar çürük diş gibi sırıtıyor. O dönemde yapılan hatalar artık yapılmıyor. Ciddi tedbirler alındı. Kaleiçi'nde vatandaş bilinci de çok arttı. Kişi kendi evini restore ediyor ama koruma bölge kurullarının yönlendirmesiyle, izniyle yapılıyor.