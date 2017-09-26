Antalya'da yavru kedi, karın bölgesi deşilmiş halde bulundu. Çöp konteyneri yakınına bırakılan kedinin, yaklaşık 2 hafta önce kafası kesilen başka bir yavru kedinin 20 metre ilerisinde bulunması ise dikkat çekti.



Son günlerde kedi ölümlerinin sık yaşanmaya başladığı Antalya'da, bir yavru kedi daha vahşice öldürülmüş olarak bulundu.

antalya

Muratpaşa

KEDİ

yavru kedi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

12 Eylül günü Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1295 Sokak'ta yavru kedinin kafası ile bacaklarının kesildiği bölgenin hemen 20 metre ilerisinde ölü bir kedi yavrusu daha bulundu.Daha önce mahallelilerin satanistlerden şüphelenmesine yol açan kedi ölümünün ardından karnı delinmiş şekilde bulunan yavru kediyi, Haşimişçan Mahalle Muhtarı cep telefonuyla görüntüledi. Henüz 2-3 aylık olduğu tahmin edilen yavru kedinin karnında büyük bir deliğin olduğu gözlendi.Yavru kedinin neden ve ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, polis olayın yaşandığı sokağa gelerek araştırma başlattı.