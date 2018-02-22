Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan Antalya Bisiklet Turu, Korkuteli etabıyla başladı. Toplam 20 ülkeden 25 takım ve 170 sporcunun katıldığı 2.2 kategorisindeki 4 etaplı yol yarışında Korkuteli etabının startı, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'nda verildi.

İlk kez düzenlenen ve ünlü bisikletçilerin pedal çevirdiği organizasyonda Korkuteli etabının startını, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Sporcular, 158,6 kilometrelik etapta Sakıp Sabancı Caddesi, Dumlupınar Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Batı Çevre Yolu'nu takip ederek Burdur yönüne devam edecek. Daha sonra Korkuteli istikametine yönelecek bisikletçiler, Garipçe ve Bozova'nın ardından Uncalı Caddesi, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı ve Sakıp Sabancı Caddesi'ni geçerek etabı, start noktasında tamamlayacak.

Türkiye'den 4 takımın katıldığı organizasyonda, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap ikinciliği elde eden milli sporcu Ahmet Örken, yeni ekibi Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına mücadele ediyor.

Fransa ve İtalya Bisiklet turlarında etap zaferleri bulunan İtalyan Filippo Pozzato da tura katılan isimler arasında bulunuyor.

Organizasyon 25 Şubat Pazar günü sona erecek.

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Tur, bugün 158,5 km’lik Korkuteli etabıyla başlarken, Kemer, Feslikan, SideLara etaplarının ardından dev yarış, pazar günü Antalya’da son bulacak. Kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya’da da yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek. “Yenilenebilir Enerji” ana temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonun kupası ise Antalya’nın doğal güzellikleri ve sporcuların bisiklet sevgilerinden ilham edilerek tasarlandı.

Organizasyonun ana rengi magenta renkli forma, genel klasman lideri tarafından giyilirken portakal renkli forma ‘en iyi tırmanışçı’, sarı renkli forma ‘en iyi sprinter’ tarafından taşınacak. Yeşil renkli forma ise “Yenilenebilir Enerji” kapılarından en çok puan toplayan bisikletçi tarafından terletilecek. Turda ülkemizi kıta takımı Torku Şekerspor ile Brisaspor, Salcano Cappadocia ve Salcano Sakarya takımları temsil edecek.

16 KITA TAKIMI VAR

İtalya Bisiklet Turu gibi büyük organizasyonlarda yarışan CCC Sprandi Polkowice ve İtalya’nın en önemli bisiklet takımlarından biri olan Wilier Triestina, ilk kez düzenlenen Tour of Antalya’nın pro-kıta takımları olurken kariyerinde Giro d’Italia’da etap zaferleri bulunan yıldız bisikletçi Filippo Pozzato da turda pedal basacak. Efsane bisikletçi Alberto Contador’un yönetimindeki Polartec-Kometa takımı da tura katılırken, takımın genel menajeri, bir başka efsane Ivan Basso da Antalya’da olacak.