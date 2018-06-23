Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Open Tenis Turnuvası’nın sembolik açılış töreni, antik Perge kentinde yapıldı. Turnuvanın açılışında Büşra Ün ile Dusan Lajovic, karşı karşıya geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile ATP yetkilileri de açılışta hazır bulundu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Vali Karaloğlu, “Antalya’da 826 tenis kortu var. Antalya’da alt yapımız hazır. Tek eksiğimiz uluslararası bir turnuvamızdı, geçen yıl itibariyle o da var. Perge 2 bin yıllık bir Roma şehri. Açılış vuruşunun burada olması çok güzel.” dedi. Konuşmaların ardından yapılan gösteri maçında iki tenisçiye Vali Karaloğlu ve Başkan Durmuş da eşlik etti.