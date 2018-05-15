Antalya’da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Antalya’da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Antalya sahur vakti…
ANTALYA SAHUR VAKİTLERİ 2018
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Antalya’da sahur vakti (imsak) 04:06 olarak görülüyor. Antalya’da saat 04:06'da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.
ANTALYA 11 AYIN SULTANINA HAZIR
Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların unutulmaz Ramazan geceleri geçirmesi için program hazırladı. Geleneksel Ramazan eğlenceleri ile farklı kültürlerin tanıtılacağı, hemşeri gecelerinin bir araya geleceği programlarda Uğur Işılak, Burak Ahıskalı, Esad Kabaklı, gibi ünlü sanatçılar da sahne alacak. Merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofralarında 150 bin kişiye yemek ikramı yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalyalıların unutulmaz bir Ramazan yaşaması için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri kapsamında 1 ay boyunca Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi üzerinde farklı etkinlikler düzenlenecek. Antalyalılar Karaalioğlu Parkı’na kurulan geleneksel Ramazan çarşısında alışverişten, yeme içme ve eğlenceye her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Akşamları da konser ve etkinliklerle Ramazan’ı doyasıya yaşayacak.
FARKLI KÜLTÜRLER ANTALYA'DA
Karaalioğlu Parkında 16 Mayıs Salı günü başlıyor. Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 21.45’te Karagöz-Hacivat Orta Oyunu ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında bu yıl da Uğur Işılak, Esat Kabaklı, Burak Ahıskalı gibi ünlü sanatçılar konser verecek. Hemşeri gecelerinde Gaziantep, Elazığ, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Trabzon, Çankırı ve Konya gibi farklı illerden gelen topluluklar kendi kültürlerini Antalya’ya tanıtacak. Mehteran ve Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yörükler gecesi, Karadeniz yöresi ezgileri de Antalyalılarla buluşacak. Ayrıca, İlahiler ve Çanakkale Ezgileri ile Breginya Korosu’da Ramazan şenlikleri kapsamında sahne alacak.
ŞARAMPOL CADDESİ'NDE RAMAZAN COŞKUSU
Ramazan coşkusu 1 ay boyunca Şarampol Caddesi’nde de yaşanacak. Unutulmaz ramazan eğlenceleri, ödüllü yarışmalar, oyunlar, geleneksel kostümlü gezi ve birçok noktada çeşitli etkinlikler Şarampol Caddesi’ni şenlendirecek.
RAMAZAN COŞKUSU İLÇELERDE
Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ilçelerde de dolu dolu yaşatacak. Ramazan etkinlikleri ilçelerde 18 Mayıs günü, saat 21.45’te, Manavgat’ta Atatürk Kültür Merkezi önünde Karadeniz ezgileri ve İrfan türküleri konseri ile başlayacak. Demre, Serik, Akseki, Kemer, Kumluca, Manavgat, Finike, Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli ve Kaş olmak üzere tüm ilçelerde iftar sofraları kurulacak ardından İrfan Türküleri Konseri, şiir ve şehitler gecesi etkinlikleri gerçekleşecek.
İFTAR SOFRALARI KURULACAK
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca bazı merkez ve ilçelerde belirlenen mahallelerde kurulacak iftar sofralarında bir ay boyunca 150 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.