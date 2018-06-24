Antalya seçim sonuçları: 2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

24 Haziran Antalya Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri sonuçları için nefesler tutuldu. 2 aylık seçim maratonunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için saat 08.00'de sandık başına gitti. 24 Haziran Antalya seçim sonuçları ise YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından paylaşılacak. 24 Haziran Antalya seçim sonuçları yasağın kaldırılmasının ardından Haberturk.com'da olacak...

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oylarını verdi. Antalya il genelinde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek yüzde kaç oy aldı? Antalya il genelinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP yüzde kaç oy aldı. Tüm merak edilen soruların cevabı YSK’nın seçim yasağını kaldırmasının ardından Habertürk seçim sayfasında olacak. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği gereği Cumhurbaşkanlığı ve millletvekili seçimi aynı gün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına giden seçmenlere iki pusula verildi. Seçmenler Cumhurbaşkanlığı için adayların isim ve fotoğraflarının yer aldığı pusulada destek verdikleri adaya "evet" mührünü bastı. Milletvekili seçimi için de seçmenler parti ve bağımsız adayların yer aldığı pusulada tercihlerini yaptılar.

NASIL OY KULLANILACAK?

Seçmenler oyunu kullanabilmek için, T.C. Kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliklerini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini sandık kuruluna ibraz etmeleri gerekiyor. Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart. Oy kullanmadan önce kimlik belgesi ve varsa seçmen bilgi kağıdını sandık kuruluna gösterin. Adınız sandık seçmen listesinde bulunduktan ve kimlik bilgileriniz kontrol edildikten sonra oy kullanabileceksiniz. Sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, size verilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve evet veya tercih yazan mührü alarak oy verme kabinine girin. Tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle mührü basın. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun. Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa kendiniz atın. Oy kullanma mührünü sandık kuruluna teslim edin ve sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imza atarak kimlik kartınızı alın.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oylar saat 17.00'ye kadar kullanılacak. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sandık görevlileri tarafından oy tasnifi ve oy sayımı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği saat 21.00'e kadar seçim yasağı uygulanacak. YSK'nın seçim yasağını kaldırması veya sona ermesiyle birlikte oy sonuçları açıklanmaya başlanacak. Kesin olmayan sonuçların ilerleyen saatlerde belli olması bekleniyor. YSK tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrası kesin sonuçlar 29 Haziran'da açıklanacak.