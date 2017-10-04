Antalya Şehir Hastanesi Projesi ihalesinde son durum

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale, 1000 yataklı şehir hastanesi ve ticari hizmet alanları

yatırımını kapsıyor.

Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan projenin yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2.5 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3.5 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27.5 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28.5 yıl olarak belirlendi. İhalenin önyeterlilik başvuruları 21 Kasım'a kadar Sağlık Bakanlığı'na yapılacak.

Antalya Şehir Hastanesi Projesi ihale

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